Serie A:Colombo arbitra Juve-Inter, a Zufferli Fiorentina-Napoli

di Redazione Sport
10 settembre 2025
E' Andrea Colombo, della sezione di Como, l'arbitro designato per Juventus-Inter, big match della terza giornata della serie A, in programma sabato prossimo alle 18.

Per Fiorentina-Napoli, serale del 13 settembre, è stato scelto Luca Zufferli, mentre Milan-Bologna in programma domenica alle 20.45 sarà diretta da Marcenaro. Roma-Torino, match dell'ora di pranzo è stata affidata a Ayroldi.

