Serie A:Cremonese-Juventus 1-2, Spalletti parte con una vittoria
Apre Kostic, chiude Cambiaso
Cremonese-Juventus 1-2 in un match della decima di Serie A. Inizia nel migliore dei modi a Cremona la nuova avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Il neo-allenatore parte con Openda-Vlahovic coppia d'attacco, in mezzo al campo recupera Thuram. Nicola si schiera con Bonazzoli e Vardy in avanti. Dopo due minuti la sblocca Kostic. Al 68' Cambiaso firma il raddoppio. Nel finale il gol del 2-1 di Vardy.
