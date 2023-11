Serie B: Balata 'noi i più penalizzati, serve la riforma'

"Il presidente Gravina è l'autore di una profonda riforma dei campionati inviata a tutti due anni fa e che poi è rimasta lì giacente. Gravina ha in testa quello che va fatto, così come noi che l'abbiamo approvata. La riforma andava fatta da tempo, per quanto ci riguarda va fatta perché noi siamo il soggetto più penalizzato. Sia dal punto di vista del format e del turnover di società che è insopportabile. Sia dal punto di vista di quelle che sono le necessità che una governance federale moderna deve portare avanti". Lo ha detto Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, a margine del convegno "Cambiare per vincere insieme" organizzato da US ACLI presso la Camera dei Deputati nella Nuova Aula Gruppi Parlamentari, sulle riforma nel mondo del calcio. "Dobbiamo cercare di procedere verso una modernizzazione del sistema ed essere più competitivi, oggi non lo siamo", aggiunge. Parlando dei giovani ha concluso: "Da qualche anno la Serie B è il miglior progetto in essere per il futuro del calcio italiano. Noi abbiamo fatto un'autoriforma interna alla Lega che non è stata semplice, ma non ce la facciamo da soli: abbiamo bisogno di agevolazioni, di risorse. Come quelli che sono stati dati agli stranieri; mettiamo i nostri nelle stesse condizioni degli altri e poi giochi il migliore".