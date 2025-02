Serie B: Otto giocatori squalificati per una giornata, ammenda per Lucas Rasmussen

Sono otto i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione agli incontri della 25/a giornata. Lucas Rasmussen, del Pisa, era stato espulso "per avere, dopo la segnatura della rete da parte della squadra avversaria, entrando indebitamente sul terreno di gioco essendo stato sostituito, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del calciatore avversario autore della segnatura". Per questo, pagherà anche un'ammenda di 5mila euro.

Tutti gli altri squalificati erano diffidati e si tratta di Thomas Battistella (Modena), Andrea Ciofi, Romano Floriani Mussolini e Christian Pierobon (Juve Stabia), Francesco Folino (Cremonese), Simone Mazzocchi (Cosenza) e Adrian Rus (Pisa).

Squalifica per un turno per il tecnico della Reggiana, William Viali, espulso "per avere criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale, uscendo dall'area tecnica" e per il vice allenatore del Cittadella, Roberto Musso, espulso "per avere assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

Due giornate di stop sono state inflitte al dirigente del Pisa Giuseppe Aldo Vannucchi, espulso "per avere assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria alimentando, pertanto, il clima di tensione".

Per le ammende alle società, dovrà pagare 10mila euro la Juve Stabia "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, attinto alla nuca ed alla schiena un Assistente con degli sputi". Per lancio di oggetti e o petardi in campo da parte dei tifosi verseranno 2.500 euro il Bari e il Cosenza e 1.500 la Reggiana.