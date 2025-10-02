Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Serie B: un turno di stop ai tecnici di Empoli e Monza

Anche a tre giocatori inflitta una giornata di squalifica

di Redazione Sport
2 ottobre 2025
Anche a tre giocatori inflitta una giornata di squalifica

Anche a tre giocatori inflitta una giornata di squalifica

XWhatsAppPrint

Il giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato tre giocatori e due allenatori in relazione agli incontri della sesta giornata, giocata in infrasettimanale. Si tratta di Pietro Ceccaroni (Palermo), Petko Hristov (Spezia) e Giorgi Kvernadze (Frosinone) e dei tecnici di Empoli e Monza, Guido Pagliuca e Paolo Bianco, tutti fermati per una giornata in seguito a espulsione. Stessa sanzione anche per il viceallenatore dell'Entella, Raul Bertarelli.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Giustizia

Continua a leggere tutte le notizie di sport su