Serie B: un turno di stop ai tecnici di Empoli e Monza

Il giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato tre giocatori e due allenatori in relazione agli incontri della sesta giornata, giocata in infrasettimanale. Si tratta di Pietro Ceccaroni (Palermo), Petko Hristov (Spezia) e Giorgi Kvernadze (Frosinone) e dei tecnici di Empoli e Monza, Guido Pagliuca e Paolo Bianco, tutti fermati per una giornata in seguito a espulsione. Stessa sanzione anche per il viceallenatore dell'Entella, Raul Bertarelli.