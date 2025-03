Serie C: Finale Play Off il 2 e 7 Giugno 2025, Pubblicato il Calendario Completo

Si giocherà il 2 e il 7 giugno la finale dei play off di serie C. E' stato infatti pubblicato il calendario dei play off e dei play out di Serie C della stagione in corso. PLAY OFF Fase a gironi 1o Turno - Gara unica domenica 4 maggio 2025 2o Turno - Gara unica mercoledì 7 maggio 2025 Fase play off nazionale 1o Turno - Gara di Andata domenica 11 maggio 2025 1o Turno - Gara di Ritorno mercoledì 14 maggio 2025 2o Turno - Gara di Andata domenica 18 maggio 2025 2o Turno - Gara di Ritorno mercoledì 21 maggio 2025 Final four play off Semifinali - Gara di Andata domeinca 25 maggio 2025 Semifinali - Gara di Ritorno mercoledì 28 maggio 2025 Finale - Gara di Andata lunedì 2 giugno 2025 Finale - Gara di Ritorno sabato 7 giugno 2025 PLAY OUT Gara di Andata sabato 10 maggio 2025 Gara di Ritorno sabato 17 maggio 2025.