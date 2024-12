Serie C su Sky e in streaming su Now fino al 2028

Per le prossime tre stagioni (2025-26, 2026-27 e 2027-28), la serie C sarà in diretta su Sky e in streaming su Now, con oltre 1200 partite tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia. "Per tutta la Serie C è motivo di immensa soddisfazione continuare nei prossimi tre anni al fianco di Sky Sport, che in queste ultime due stagioni ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro campionato e all'apprezzamento dello stesso da parte del pubblico italiano - afferma il presidente della Serie C, Matteo Marani -. Ringrazio Sky Italia per la fiducia accordataci in questa fase di sviluppo. Grazie alle grandi competenze produttive e giornalistiche che ha al proprio interno, Sky Sport è sinonimo di qualità e di credibilità per gli appassionati. Nei prossimi anni, continuerà il percorso comune già avviato, a favore dei cinque milioni di tifosi della Serie C e a favore dei nostri 60 club, che voglio ringraziare, ancora una volta, per la disponibilità dimostrata nel sostenere questo percorso di rinnovamento". "Siamo molto soddisfatti di poter annunciare il rinnovo della nostra partnership con la Lega Pro - le parole dell'Executive vice president sport di Sky, Marzio Perrelli -. Questo accordo triennale conferma l'impegno di Sky nel sostenere e valorizzare la Serie C, una parte vitale della tradizione calcistica italiana, fondamentale serbatoio di nuovi talenti. Per Sky si tratta di un investimento in passione, tradizione e futuro, che ha avuto importanti riscontri in termini di ascolti. Continueremo dunque a offrire ai tanti appassionati la possibilità di seguire da vicino le loro squadre del cuore fino alla stagione 2027/2028, con tutte le partite in diretta oltre ad approfondimenti con la qualità che contraddistingue Sky Sport".