Settebello conquista bronzo agli Europei pallanuoto con vittoria 12-7 contro l'Ungheria

La squadra nazionale di pallanuoto maschile ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Zagabria, superando l'Ungheria con un punteggio di 12-7 (4-1, 4-2, 2-1, 2-3). Questo risultato segna il ritorno del Settebello sul podio continentale dopo un decennio e rappresenta la loro dodicesima medaglia complessiva agli Europei, con tre ori, due argenti e sette bronzi in 36 edizioni. Gli azzurri hanno dominato la partita, prendendo presto il comando con un vantaggio di 6-1 e portandosi sul 8-3 all'intervallo. Hanno poi aumentato il divario con gli ungheresi fino a raggiungere un vantaggio di +8 (12-4) prima di gestire il controllo del gioco. I giocatori Echenique e Fondelli hanno segnato tre gol ciascuno, mentre Cannella ha realizzato due gol. Renzuto Iodice, Presciutti, Di Somma e Velotto hanno contribuito con un gol ciascuno. Nonostante questo successo, l'obiettivo di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi non è ancora stato raggiunto. I restanti quattro posti saranno assegnati durante i Campionati Mondiali, che si terranno a Doha dal 5 al 17 febbraio. Al momento, la qualificazione è già garantita per Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e la squadra vincente della finale degli Europei, che sarà disputata tra Croazia e Spagna.