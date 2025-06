Settecolli: stasera tocca a Paltrinieri nei 1500 stile

Questa sera, alle 20.04, torna in vasca Gregorio Paltrinieri e lo farà nei 1500 stile libero chiudendo così la tre giorni di Settecolli a Roma. Nel pomeriggio, poi, anche una delle finali più attese sarà quella dei 200 sl con gli azzurri pronti a prendersi il palcoscenico. Il più veloce al mattino è stato il nord irlandese Jack McMillan. Il 24enne di Belfast - oro olimpico con la 4x200 sl - svetta in 1'47"57 ma lo inseguono Marco De Tullio e Filippo Megli, nuotando rispettivamente in 1'47"60 e in 1'47"61. In finale nei 200 rana, invece, va Nicolò Martinenghi, prima squalificato per nuotata irregolare e poi riammesso con il sesto crono delle batterie.