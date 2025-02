Shai Gilgeous-Alexander brilla con 50 punti nella vittoria dei Thunder sui Suns

Con uno show da 50 punti di Shai Gilgeous-Alexander, gli Oklahoma City Thunder hanno travolto i Phoenix Suns 140-109. Un match del campionato Nba da incorniciare quello del giocatore canadese, sempre più protagonista in campo: sotto di due punti all'intervallo, i Thunder si sono poi svegliati, trascinati appunto da 'SGA' fino al successo finale.

Altra prestazione di livello quella di Anthony Edwards che segnando 49 punti ha spinto i Minnesota Timberwolves a vincere 127-108 in casa contro i Chicago Bulls. Senza Giannis Antetokounmpo, fermato per un problema al polpaccio sinistro, i Milwaukee Bucks hanno potuto contare su Damian Lillard (29 punti e 12 assist) per superare gli Hornets 112-102.

Grazie ad un tiro libero decisivo alla fine della partita, Victor Wembanyama ha regalato a San Antonio la vittoria contro gli Atlanta Hawks, 126-125: gli Spurs avevano la partita in mano e si trovavano in vantaggio di 20 punti all'inizio del quarto quarto, prima di tremare nei minuti finali. Decisivo ancora una volta il campione francese. Ad Atlanta non sono bastati i 32 punti di Trae Young. Gli Spurs restano dodicesimi in Occidente. Gli Hawks sono noni a Est.

Successo anche di Cleveland, 118-115, su Detroit: decisivo per i Cavaliers il tiro da tre punti sulla sirena di Darius Garland. Vincono i Miami Heat in casa di Philadelphia 108-101, Memphis travolge Toronto 138-107 e Orlando si impone 130-111 a Sacramento. Successo degli Utah su Golden State (131-128), mentre i Chicago Bulls cadono a Minnesota battuti dai Timberwolves 127-108.