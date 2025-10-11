Shanghai: Rinderknech, finale con mio cugino al di là dei sogni

"Nemmeno nei nostri sogni più sfrenati ci avremmo mai pensato. È un sogno che non esiste nemmeno, non so come si sia avverato". Il francese Arthur Rinderknech è ancora incredulo, in conferenza stampa, di trovarsi a commentare quanto accaduto oggi al Masters 1000 di Shanghai, dove farà la finale dopo aver battuto Daniil Medvedev e si scontrerà col cugino Valentin Vacherot, che ha eliminato Novak Djokovic.

"Con Valentin abbiamo già condiviso ore e ore di tennis ma non ci siamo mai incontrati sul circuito maggiore - ha proseguito -. In ogni caso, domani ci saranno due vincitori. Certo, giocheremo la finale ma oggi abbiamo già vinto tutto. Non possiamo vincere altro, abbiamo vinto tutto. Domani ci saranno due vincitori, e questo è tutto ciò che conta".

Per vivere un'esperienza del genere "immagino che dobbiamo aver fatto del bene alle persone intorno a noi per meritarcelo. È incredibile", ha concluso.