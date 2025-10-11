Acquista il giornale
Shanghai: Rinderknech, finale con mio cugino al di là dei sogni

"E' incredibile. In ogni caso domani ci saranno due vincitori'

di Redazione Sport
11 ottobre 2025
"Nemmeno nei nostri sogni più sfrenati ci avremmo mai pensato. È un sogno che non esiste nemmeno, non so come si sia avverato". Il francese Arthur Rinderknech è ancora incredulo, in conferenza stampa, di trovarsi a commentare quanto accaduto oggi al Masters 1000 di Shanghai, dove farà la finale dopo aver battuto Daniil Medvedev e si scontrerà col cugino Valentin Vacherot, che ha eliminato Novak Djokovic.

"Con Valentin abbiamo già condiviso ore e ore di tennis ma non ci siamo mai incontrati sul circuito maggiore - ha proseguito -. In ogni caso, domani ci saranno due vincitori. Certo, giocheremo la finale ma oggi abbiamo già vinto tutto. Non possiamo vincere altro, abbiamo vinto tutto. Domani ci saranno due vincitori, e questo è tutto ciò che conta".

Per vivere un'esperienza del genere "immagino che dobbiamo aver fatto del bene alle persone intorno a noi per meritarcelo. È incredibile", ha concluso.

