Shiffrin a quota 99, Colturi a 18 anni podio per Albania

Inarrestabile come un treno in corsa, continua a vincere l'americana Mikaela Shiffrin che a Gurgl, con condizioni perfette di meteo e di neve, ha ottenuto il suo successo n.99 in carriera vincendo in 1.40.22 anche il secondo slalom speciale della stagione. Ma la grande protagonista della gara - con qualche possibile rimpianto a casa Italia - è stata l'ex azzurra naturalizzata albanese Lara Colturi, eccellente seconda in 1.40.77 davanti ala svizzera Camille Rast in 1.40.79. A 18 anni appena compiuti Lara ha portato il primo storico podio per l'Albania . Una enorme soddisfazione per lei: "Il mio segreto? Divertirmi gareggiando e dare il massimo". Soddisfazione per mamma e papà, gli ex azzurrI Alessandro Colturi e Daniela Ceccarelli, oro olimpico in SuperG a Salt Lake. Sono stati loro - riconoscendo nella figlia un grande talento - a volerla al più presto, solo 15 enne, in Coppa del Mondo: l'hanno allenata direttamente e a modo loro, affidandosi così all'accogliente Albania. I risultati danno loro ragione mentre le slalomiste italiane doc, pur dando segnali di ripresa perlomeno agonistica rispetto ad una settimana fa a Levi, sono pur sempre ancora lontane dalle zone alte della classifica. La migliore - era stata 17/a ed unica italiana in classifica una settimana fa a Levi - è stata ancora una volta la trentina Martina Peterlini 20/a in 1.43.35. Poi in classifica anche Beatrice Sola 21/a in 1.43.39. Ha invece inforcato dopo poche porte la friulana Lara Della Mea, ottima 10/a con il pettorale 40 nella prima manche. Fuori per un errore di inesperienza alla terzultima porta pure la giovane valdostana Giorgia Collomb che era stata eccellente nella prima manche piazzandosi 26/a con l'altissimo pettorale 64. Insomma, le italiane hanno attaccato e non si sono nascoste ma i risultati sono pur sempre solo questi. Comunque sempre giustamente fiduciosa è Martina Peterlini: "Con un po' di pazienza arriveremo a fare risultati migliori". Ora per le ragazze c'è la trasferta nordamericana con prima tappa a Killington, nel Vermont: sabato prossimo Gigante e domenica Speciale. Mikaela Shiffrin, che da queste parti ha cominciato a sciare, va a caccia sulle nevi di casa della 100 vittoria di coppa. E questo nonostante a Gurgl quasi non si aspettasse di vincere. "Non avevo grandi aspettative per questa gara di Gurgl perchè in allenamento non mi ero sentita al meglio. Per me - ha detto Shiffrin - è stata soprattutto una grande sfida mentale". Certo , ma lei le sfide è abituata a vincerle. Tanto più che ora l'aspetta la vittoria n.100 ed il podio n. 155, eguagliando - per poi inesorabilmente superare - anche questo record del leggendario Ingemar Stenmark. Domani sulla pista di Kirchenkar, sempre a GUrgl, toccherà agli uomini gareggiare nello Slalom: prima manche fissata alle ore 10.30 e la seconda dalle 13.30.