Shiffrin trionfa nello slalom di Flachau, Peterlini 13/a

La sciatrice americana Mikaela Shiffrin ha trionfato anche nello slalom notturno di Flachau, con un tempo di 1.49.35. Questa vittoria rappresenta il suo 94° successo in carriera e il 57° in questa specialità. Al secondo posto si è piazzata la slovacca Petra Vlhova con un tempo di 1.49.62, mentre al terzo posto è arrivata la svedese Sara Hector, che ha ottenuto il suo primo podio in questa disciplina con un tempo di 1.51.46. Per l'Italia, che ha sempre avuto difficoltà in questa disciplina, ci sono stavolta due atlete in classifica. La trentina Martina Peterlini si è classificata al 13° posto con un tempo di 1.52.45, che rappresenta comunque il suo secondo miglior risultato in carriera. La piemontese Lucrezia Lorenzi si è piazzata al 21° posto con un tempo di 1.53.62. Si tratta di un risultato ancora modesto, ma se ci sarà continuità potrebbe permettere di migliorare l'ordine di partenza e di entrare tra le prime 30. Ottima prestazione invece per l'italiana Lara Colturi, figlia dell'oro olimpico Daniela Ceccarelli. Con il miglior tempo nella seconda manche, la giovane di 17 anni è riuscita a recuperare ben 17 posizioni, chiudendo al 9° posto con un tempo di 1.51.84. È importante sottolineare che Lara gareggia per l'Albania. La Coppa del Mondo femminile si sposta ora sui Monti Tatra, a Jasna, in Slovacchia, dove si disputeranno il gigante sabato e lo speciale domenica. L'azzurra Sofia Goggia ha già annunciato che non parteciperà al prossimo gigante per prepararsi al meglio nelle discipline veloci. Quindi, in gigante, l'Italia si affiderà come sempre a Marta Bassino e soprattutto a Federica Brignone.