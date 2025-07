Silverstone: Leclerc, spero sia il weekend giusto per vincere

"I podi danno fiducia, siamo piuttosto soddisfatti perché miglioriamo passo dopo passo. Non lo siamo totalmente perché vogliamo vincere, ma spero che qui si possa avere una possibilità e che questo weekend sia quello giusto". Charles Leclerc é arrivato a Silverstone sull'onda del terzo posto ottenuto in Austria e, in conferenza stampa, é apparso fiducioso.

"La prima parte della stagione è stata più dura delle aspettative - ha aggiunto il ferrarista -. Abbiamo cominciato l'anno sperando di ripartire da dove avevamo finito quello scorso, ma stiamo ritrovando la strada. Aspettiamo anche gli altri aggiornamenti sperando che possano ridurre il gap. Spero in una seconda parte del campionato più luminosa".