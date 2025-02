Simona Halep annuncia il ritiro dal tennis dopo la sconfitta a Cluj

Simona Halep, ex numero 1 della classifica Wta per 64 settimane e vincitrice di due Slam (Roland Garros 2018 e Wimbledon 2019), si ritira. Lao ha annunciato la stessa campionessa romena dopo la sconfitta al primo turno del torneo di Cluj, in Romania. "Mi spiace ma devo ascoltare i segnali del mio corpo", ha detto in romeno salutando il suo pubblico che le ha tributato un lungo applauso.

In carriera ha vinto 24 titoli di cui 9 WTA 1000. Rientrata dopo una lunga battaglia giudiziaria vinta per l'uso di doping, nelle ultime settimane aveva problemi fisici ad un ginocchio che l'hanno fortemente limitata.