Simone Inzaghi celebra la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Arnautovic decisivo"

"Abbiamo vinto una partita importante tutti insieme, i ragazzi, il pubblico che è stato meraviglioso e ci ha accompagnato in questa gara non semplice. Da allenatore sono molto soddisfatto. Arnautovic è un ragazzo importante per noi dentro e fuori dal campo, sono contento si sia tolto questa soddisfazione perché la merita". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina.

In questi giorni abbiamo cercato di lavorare e ascoltare poco quello che si diceva. L'importante è che quello che si diceva era contro di me. Questi ragazzi mi hanno dato una grandissima prestazione, stasera era una partita da fare con grandissima attenzione - ha aggiunto Inzaghi -. Il nostro percorso è ottimo, in Champions è stato straordinario e in campionato stiamo facendo un'ottima strada come altre squadre che stanno facendo altrettanto. Stasera abbiamo fatto una grande partita, le statistiche sono evidenti. La squadra è sempre rimasta lucida, nonostante arrivassimo da una sconfitta che pesava per come era arrivata.

Gli infortunati? Thuram e Arnautovic sono da valutare, Dimarco ha 38 di febbre da cinque giorni, speriamo di rimetterlo in sesto per domenica.