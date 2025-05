Simone Inzaghi commenta la vittoria dell'Inter e elogia il portiere Sommer

"Il bello deve ancora venire. Ieri è stata una altalena di emozioni incredibili in questi 130'. Momento decisivo? I cambi, avevamo energie fresche che ci hanno dato una grandissima mano". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato dal TG1. "Rischiato infarto? No, io vivo le partite con molta adrenalina. Tutti i 16 impiegati hanno dato tutto, poi abbiamo avuto un grandissimo portiere, Sommer è stato bravissimo. Non ho nessuna preferenza tra Arsenal e Psg, i primi li abbiamo già incontrati e abbiamo vinto".