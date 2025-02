Simone Inzaghi critica il trattamento mediatico dell'Inter prima della sfida con la Juventus

"Quando succede qualcosa a favore dell'Inter si fanno trasmissioni, quando succede contro l'Inter neanche se ne parla. Ho lanciato questo allarme e lunedì si è avuta la testimonianza. Ancora oggi si parla di un calcio d'angolo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. "A Leverkusen prendiamo un angolo contro al 90' dopo un metro di fuorigioco. Nessuno ha detto niente, quel calcio d'angolo ci ha costretto a giocare col Monaco per vincere. È stato un grave danno di classifica perché saremmo arrivati secondi e avremmo avuto un altro tabellone in Champions. Quel calcio d'angolo ha arrecato un grave danno economico all'Inter - ha aggiunto -. Gli errori ci sono, da parte di tutti. Mi sono arrabbiato perché c'è un diverso trattamento mediatico quando si tratta dell'Inter e delle altre squadre e per questo mi sono arrabbiato".