Simone Inzaghi critica l'arbitraggio dopo il pareggio nel derby di San Siro

"I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre: ho parlato con loro, ho fatto i complimenti. Purtroppo non sono andati oltre gli episodi: tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoroso non dato. L'ho già rivisto, meglio che non lo rivedo perché è peggio": lo dice il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo l'1-1 nel derby di San Siro, lamentandosi per un rigore non concesso su contatto in area di Pavlovic su Thuram.

"I ragazzi sono stati magnifici, una partita con questi episodi siamo riusciti a pareggiarla: complimenti anche al Milan - continua Inzaghi a Sky -, non ha mai mollato. E' difficile giocare con loro, in ogni momento possono ripartire: eravamo alla 17a partita in due mesi, ho fatto i complimenti ai ragazzi. C'è rammarico, vogliamo sempre vincere: ma non ci siamo fatti abbattere".