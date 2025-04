Simone Inzaghi elogia l'Inter dopo il pareggio contro il Barcellona

"E' una grandissima soddisfazione, abbiamo fatto una grande gara. Certo, il doppio vantaggio, un gol annullato ancora non capisco perché, c'è un po' di rammarico... ma abbiamo disputato un'ottima gara contro quello che penso sia la squadra più forte del mondo". Così Simone Inzaghi intervistato da Amazon Prime nel dopopartita di Barcellona-Inter.

"Gli episodi fanno la differenza ma non sarebbe cambiato niente - dice ancora Inzaghi riferendosi al gol annullato a Mkhitaryan -, ma abbiamo fatto una bella partita. Dall'altra parte c'era un calciatore come non ne ho mai visti negli uiltimi 8-9 anni. Yamal ci ha creato tanti problemi, poi chiaramente è un po' calato alla distanza. Loro hanno grandissima qualità, noi abbiamo messo in campo una partita molto ben organizzata".

Cosa è successo a Lautaro? "Veniva da otto partite consecutive, purtroppo non avevo Thuram e lui stava giocando tantissimo - risponde il tecnico dell'Inter -. Ha avuto un risentimento, ci sta se giochi così tante partite, ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Ma faccio i complimenti a Taremi per come è entrato".

Infine una battuta sul match di ritorno: "martedì sarà una finale e sappiamo che chi vince andrà a giocarne un'altra".