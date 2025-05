Simone Inzaghi: Inter pronta per la finale di Champions League contro il PSG

"Sono passati due anni dall'ultima conferenza stampa prima della finale e in me c'è ancora grandissima emozione. Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, però sappiamo che ci manca l'ultimo passo per coronare un sogno ed entrare nella storia. Da oggi ci prepararemo al meglio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.