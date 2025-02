Simone Inzaghi: "La vetta della classifica non conta, focus sulla prestazione dell'Inter"

"Cosa significa il primo posto? A dodici partite dalla fine non conta tanto, domani giocheranno tutte le altre ottime squadre che avranno anche la possibilità di rientrare nella parte alta della classifica". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa.

"Bisogna fare i complimenti al Genoa e a Vieira, hanno fatto un'ottima prestazione - ha detto ancora Inzaghi -. Ma anche ai miei ragazzi va fatto un plauso, era la 37/a partita stagionale e hanno fatto una grande gara di determinazione e non era semplice contro un'avversaria di valore".

"Abbiamo approcciato bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà ma la squadra è sempre stata lucida - ha proseguito l'allenatore interista -. Abbiamo creato tanto, abbiamo preso l'ennesimo palo. Sono molto contento, ma avrei detto lo stesso anche non avessimo vinto. Venivano da una sconfitta che ci ha fatto molto male ma in quattro giorni questi ragazzi si sono lasciati tutto alle spalle, si lavora in un'unica direzione", ha concluso Inzaghi.