Simone Inzaghi prepara l'Inter per l'ottavo di Champions contro il Feyenoord

"Noi sappiamo di essere un po' in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, direi Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. Però i principi di gioco non cambiano, siamo qui per giocare un ottavo di finale e faremo del nostro meglio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. "Come sta Sommer? Ha avuto questo problema al dito, ma ha lavorato bene, ieri e oggi ha fatto due ottimi allenamenti ed è tornato disponibile. Siamo molto contenti, ma per la partita di domani punterò su Martinez".