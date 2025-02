Simone Inzaghi valuta Thuram per la sfida Inter-Napoli tra infortuni e cambi modulo

"Thuram ha fatto un buon lavoro, ha dato rassicurazioni e domani vedremo. Abbiamo un piccolo risveglio e capiremo se partirà dall'inizio. Oggi l'ho provato titolare ma non è detto che parta dall'inizio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Infortunati? Mancheranno in 4: Sommer, Carlos, Darmian e Zalewski. Tolto Sommer, sono tutti nello stesso ruolo, quindi potrebbe esserci anche un cambio di modulo come in Coppa Italia, vedremo - ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di ragionare partita per partita. Domani conta il Napoli, poi andremo a Rotterdam. In questo momento mi preoccupo solo degli infortunati, che purtroppo sono tutti nello stesso reparto. Dovremo adattarci".