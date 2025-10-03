Singapore, Ferrari multata per il contatto Leclerc-Norris

Charles Leclerc non ha subito penalizzazioni per il contatto sulla pit lane tra la sua Ferrari e la McLaren di Lando Norris, durante le seconde libere del GP di Singapore. Contatto che aveva spinto il pilota britannico contro il muretto, costringendolo a rientrare nel box per sostituire l'ala anteriore della sua monoposto. La Ferrari è stata però multata di 10.000 euro a seguito di un'indagine dei commissari.