Singapore, Ferrari multata per il contatto Leclerc-Norris

Nessuna penalizzazione per il monegasco dopo l'urto in pit lane

di Redazione Sport
3 ottobre 2025
Charles Leclerc non ha subito penalizzazioni per il contatto sulla pit lane tra la sua Ferrari e la McLaren di Lando Norris, durante le seconde libere del GP di Singapore. Contatto che aveva spinto il pilota britannico contro il muretto, costringendolo a rientrare nel box per sostituire l'ala anteriore della sua monoposto. La Ferrari è stata però multata di 10.000 euro a seguito di un'indagine dei commissari.

