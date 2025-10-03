Singapore: Piastri il più veloce nelle seconde libere

Con il tempo di 1'30"714, Oscar Piastri su McLaren é stato il più veloce al termine della seconda sessione di libere del GP di Singapore. Secondo Isack Hadjar (+0.132 millesimi, Racing Bulls), terzo Max Verstappen (+0.143, Red Bull). Charles Leclerc (nono tempo per il ferrarista, staccato di 0.752) é uscito dal box senza accorgersi dell'arrivo di Lando Norris (quinto) e lo ha tamponato nella pit lane. Lewis Hamilton ha chiuso decimo.