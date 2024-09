Sinner a Oliviero Toscani, 'un onore far parte tue giornate'

"E' un onore far parte delle tue giornate". Cosi' Jannik Sinner ha ringraziato Oliviero Toscani - apprende l'ANSA - in un videomessaggio inviato al fotografo e pubblicitario che ha raccontato della sua malattia grave, aggiungendo tra l'altro che Sinner gli dà "sollievo nella vita". Il n.1 del tennis mondiale è rimasto colpito come tutti dalla vicenda di Toscani. Impegnato a New York negli US Open e informato delle parole di Toscani, ha registrato un video per esprimergli vicinanza e ringraziarlo chiedendo allo staff di farlo avere in via riservata al fotografo, al quale da milanista ha anche fatto una battuta sul suo tifo interista.