Sinner a Riad per il Six Kings Slam

Jannik Sinner è sbarcato a Riad, dove il numero 2 del mondo sarà protagonista il prossimo fine settimana al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione a cui arriva da campione in carica, dopo aver battuto Carlos Alcaraz nella finale dello scorso anno. Sinner ha ricevuto un'accoglienza da re già in aeroporto, dove ha trovato decine di tifosi in fila per una foto o un autografo.

"Sono veramente felice di essere di nuovo qui a Riad per giocare il Six Kings Slam e spero che vi divertiate, ci vediamo mercoledì" ha detto Sinner. Le sue prime parole sono state postate in un video pubblicato su Instagram, e rilanciato nelle storie dallo stesso Sinner.