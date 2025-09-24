Sinner ad Alcaraz, 'lavoro per essere un giocatore migliore'

Jannik Sinner ribadisce l'impegno a essere "un giocatore migliore" dopo che il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, parlando a Tokyo, ha detto di prepararsi ad affrontare il tennista azzurro 'nuovo e migliorato' dopo averlo battuto nella finale degli Us Open. "La risposta è stata sempre sul campo, però stiamo lavorando per poter essere un giocatore migliore, per fare tutte le cose in modo migliore. Speriamo che tutto questo sia anche la risposta in campo: poi se sono migliore a Shanghai o un po' dopo cambia relativamente poco", ha notato Sinner, alla vigilia dell'Atp500 di Pechino. I due tennisti si ritroveranno a breve a Shanghai.