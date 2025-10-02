Sinner arrivato a Shanghai "sto bene, primi turni mai facili"

"Mi sento bene. Qui rispetto a Pechino è più umido, fa più caldo, ma ho un giorno per riposarmi e domani avrò più feedback dal mio corpo e dalla mia mente. Le partite del primo turno non sono mai facili, quindi vediamo cosa succede, e spero di poter mostrare un buon tennis". Così Jannik Sinner al suo arrivo a Shanghai, dove partecipa al Masters 1000 con esordio sabato contro il tedesco Daniel Altmaier.

Nel torneo appena vinto a Pechino, il n.2 al mondo ha mostrato qualche cambiamento nel suo gioco ma oggi ha sottolineato che non c'è niente di strano perchè "non sono l'unico a farlo. Se chiedi a ogni giocatore, tutti cercano di cambiare qualcosa e migliorare. Non cambiamenti esagerati, ma miglioramenti come giocatori. Alcuni colpi hanno funzionato leggermente meglio rispetto ai mesi precedenti, altri possiamo ancora migliorarli. Ma è anche normale, e io cerco semplicemente di giocare il maggior numero possibile di partite in ogni torneo", ha concluso.