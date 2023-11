Sinner batte Rune, Djokovic "salvato" agli ATP Finals

Jannik Sinner ha ottenuto la sua terza vittoria in tre partite alle Atp Finals di Torino: il giovane talento azzurro, già qualificato per le semifinali, ha sconfitto in tre set (6-2, 5-7, 6-4 in due ore e 32' di gioco) il danese Holger Rune, che non aveva mai battuto prima. Grazie a questo risultato anche Novak Djokovic è riuscito a qualificarsi per le semifinali.