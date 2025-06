Sinner 'cambi decisi dopo Halle, ma niente di eclatante'

"Non c'è una ragione specifica e vi posso assicurare che non è accaduto nulla di eclatante. Credo ci siano solo dei momenti in cui si deve fare qualcosa di diverso". Così Jannik Sinner al media day di Wimbledon spiega i motivi dei cambi nel suo staff. "Era una cosa già decisa da tempo - ha detto il n.1 al mondo -. Finora mi sono sempre trovato bene e abbiamo fatto grandi cose, ma ho voluto fare qualcosa di differente e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane. Ho deciso di cambiare dopo Halle".