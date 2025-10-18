Sinner, "Carlos amico, ma voglio ancora migliorare"

"Vorrei giocare sempre come faccio qui. C'è bisogno di Carlos e altri giocatori per continuare a migliorare, soprattutto lui. Questa stagione ho perso con lui; è un piacere giocarci ma voglio sempre migliorare. E' bello avere una rivalità ma ancora più importante l'amicizia che c'è tra di noi. Non ho i giochi di prestigio che ha Carlos, devo impararli". Lo ha detto Jannik Sinner al termine della vittoria del torneo-esibizione Six Kings Slam di Riyad contro Carlos Alcaraz. "Comunque - scherza Sinner - Non lo raggiungerò sui campi di golf".

"Ed io non scierò con lui", gli fa eco Alcaraz. "Quando Jannik gioca così è davvero incredibile. E' difficile da affrontare. Quando serve così e risponde come fa lui, è difficile restare calmo. A volte sembra che stia giocando a ping-pong e non è divertente stare dall'altro lato della rete. Mi dà motivazione per tornare ad allenarmi ed essere migliore di lui - prosegue lo spagnolo - Qualche volta gli ho scritto per sapere come andava o per complimentarci. Non c'è soltanto la rivalità. Si può essere amici anche fuori dal campo. Noi l'abbiamo fatto vedere. Parliamo tanto".