Sinner "Davis? Musetti farà buon lavoro, siamo una squadra"

"Lorenzo farà sicuramente un buon lavoro. Quando ho giocato, non ero solo. È tutta la squadra che si unisce. È una grande squadra". Jannik Sinner, in conferenza stampa a Vienna, torna sulla sua mancata partecipazione al prossimo impegno di Coppa Davis con l'Italia e cede a Lorenzo Musetti, numero 8 del ranking Atp, il compito di trascinare i compagni.

"Siamo tutti giovani. Abbiamo con noi Bolelli, un giocatore molto esperto, di cui abbiamo bisogno anche perché ha così tanta esperienza - spiega Sinner - È un buon mix di giocatori molto talentuosi e giocatori esperti".

"Abbiamo un grande squadra di doppio. Anche per i single abbiamo molte opzioni. Quindi è un'ottima squadra", prosegue Sinner. L'azzurro torna indirettamente anche sull'importanza di una sosta: "Dicembre sarà molto importante per prepararmi nel miglior modo possibile, per avere una off-season intensa e poi, si spera, iniziare la prossima stagione molto bene".

"Perché non mi sento riposato anche se quest'anno ho giocato tre mesi in meno? Bella domanda. È difficile dirlo - conclude il campione di Sesto Val Pusteria - Penso che l'anno precedente abbiamo fatto un'ottima selezione dei tornei a cui ho partecipato. Alla fine dell'anno, ero molto fresco e giocavo un tennis molto buono".