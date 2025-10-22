Sinner, "Derby con Cobolli? Siamo amici, partita difficile"

"Con Flavio siamo amici e trascorriamo tanti momenti insieme, sarà una partita difficile. Rispetto molto Flavio, sta facendo una stagione incredibile e sta crescendo torneo dopo torneo. Speriamo in una bella partita". Soddisfatto dopo la vittoria al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna, Jannik Sinner risponde a Sky Sport e già è proiettato sul derby agli ottavi con Flavio Cobolli.

Il tennista italiano, sollecitato, torna anche sulle polemiche per la sua decisione di non prendere parte alla Coppa Davis: "Posso solo dire - spiega - che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere".