Jannik Sinner - come si apprende da ambienti vicini al giocatore - domani non sarà presente al Quirinale per l'incontro tra il presidente della Repubblica e la federtennis per celebrare i successi del 2024. Il campione già dopo aver vinto a Melbourne aveva detto "di dover ancora decidere", ma rientrando dall'Australia ha sciolto le riserve.