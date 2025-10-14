Sinner 'dopo Shanghai a posto, pronto per fine stagione'

"Ho fatto due giorni di pausa" dopo i crampi a Shanghai, "e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei, Vienna, Parigi, Torino, e speriamo di finire per bene l'anno". Jannik Sinner esordisce domani, contro Tsitsipas, al Six Kings Slam di Riad, e rassicura i suoi tifosi sulle sue condizioni fisiche.

"Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l'atmosfera ma sono contento - ha aggiunto il n.2 del mondo -. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie; sono contento, ci sono avversari molto difficili e vediamo cosa posso fare quest'anno".

Sinner ha poi parlato della sfida a Tsitsipas: "Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene: cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce".

Il debutto di Sinner è in programma per domani non prima delle 20 ora italiana. La sfida a Tsitsipas è il primo dei due quarti di finale. Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma i due non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set dal greco. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell'altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz. Sabato, dalle 18.30 ora italiana, le finali: prima quella per il terzo posto, poi la sfida per il titolo.