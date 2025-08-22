Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Sinner, è stato un virus, tra due giorni sarò al 100%

Al media day degli US Open il n.1 parla del malore di Cincinnati

di Redazione Sport
22 agosto 2025
Al media day degli US Open il n.1 parla del malore di Cincinnati

Al media day degli US Open il n.1 parla del malore di Cincinnati

XWhatsAppPrint

"Sono molto felice di essere tornato qui. È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene. A Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo": così Jannik Sinner, in conferenza stampa a Flushing Meadows, come riporta il sito di Sky Sport.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Jannik Sinner

Continua a leggere tutte le notizie di sport su