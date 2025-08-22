Sinner, è stato un virus, tra due giorni sarò al 100%

"Sono molto felice di essere tornato qui. È un grande torneo. È ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono molto alte. Fisicamente mi sento bene. A Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Mi sono ripreso quasi del tutto, non ancora al 100%, ma puntiamo ad arrivarci in un paio di giorni. Quindi dovrebbe andare tutto bene per il torneo": così Jannik Sinner, in conferenza stampa a Flushing Meadows, come riporta il sito di Sky Sport.