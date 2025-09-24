Sinner 'fantastico tornare a un torneo, sono in buona forma'

Jannik Sinner considera "di nuovo fantastico tornare a un torneo". Dopo gli Us Open e finale persa contro Carlos Alcaraz, "il corpo è in buona forma. Anche la mente. Ho avuto un buon periodo di riposo".

Parlando in conferenza stampa alla vigilia degli Open500 di Pechino, Sinner ha detto che "sì, ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Certo, il primo turno non è mai facile (giocherà contro Marin Cilic, ndr) in nessun torneo".

Quindi, "vediamo cosa posso fare domani. Ma in ogni caso, sono molto felice di essere tornato. Spero di giocare un buon tennis e cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile. Ovviamente, non vedo l'ora di giocare di nuovo qui in Cina e vedere come va".