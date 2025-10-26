Sinner "grande prestazione, una vittoria molto importante"

"E' una vittoria molto importante per me e sono contento di aver vinto un altro titolo. È stata una grande performance". Così Jannik Sinner dopo il successo su Alex Zverev nella finale del torneo Atp di Vienna.

"La finale era cominciata malissimo ma ho provato a rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale. La cosa più importante è stato cercare di non mollare e di rimanere lì - ha proseguito il n.2 l mondo -. Ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti e la chiave è stata servire bene e risparmiare le energie nei miei turni di battuta. Questa vittoria mi fa sentire benissimo".

Il titolo odierno è il 22/o in carriera per lui sul circuito Atp, il quarto del 2025.