Sinner 'ho preso un virus, non sono pronto per competere'

"Mi dispiace non poter scendere in campo, sono venuto presto per prepararmi per questo torneo ma ho preso un virus e non sono pronto per competere. Sono molto dispiaciuto": Jannik Sinner in un vide messaggio pubblicato sul profilo Instagram del torneo di Parigi-Bercy ha spiegato il motivo del suo ritiro dall'ultimo Masters della stagione. "Non sono preoccupato per Torino e la Davis" ha assicurato Jannik in un'intervista a Sky Sport in vista degli ultimi due appuntamenti della stagione, Atp Finals e la Coppa a Malaga.