Sinner "il numero 1 Atp? Ora impossibile, obiettivo del 2026"

Strappare il numero 1 Atp a Carlos Alcaraz entro fine anno "è impossibile e, a dire il vero, è una cosa a cui non sto pensando: sarà l'obiettivo della prossima stagione. Ora voglio solo chiudere al meglio questa". In conferenza stampa nel media day il giorno prima del suo debutto al Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner fa il punto sul suo 2024 ma già programma la nuova stagione.

"Dicembre, come già accaduto l'anno scorso, sarà un mese molto importante per me perché so che potrò sfruttarlo per lavorare molto e apportare alcuni cambiamenti - spiega l'altoatesino - So bene quanto sarà cruciale in molte aree del mio gioco, ma sono al tempo stesso sereno e felice per quello che sono riuscito a fare quest'anno".

"C'è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino - conclude Sinner - l'anno scorso feci un'ottima corsa e quest'anno ci stiamo preparando nel miglior modo possibile. Ma prima c'è questo torneo qui, che l'anno scorso non ho giocato e dove non sono mai riuscito a fare bene".