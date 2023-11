Sinner, motivato e con mentalità positiva alle ATP Finals

"È un grande evento, essere qui come giocatore italiano mi rende più emozionato del solito ma vengo con una mentalità positiva". Così Jannik Sinner alla conferenza stampa delle Nitto Atp Finals di Torino. "L'ultima parte della stagione ho giocato bene soprattutto indoor - ha aggiunto - e sono contento di essere qui, voglio godermi questo momento, prendere la carica del pubblico. Ogni giorno fare meglio". Sinner si è detto "molto felice di essere qualificato per la prima volta alle Finals, con altri giocatori di alto livello. Giocare a Torino significa molto per me, mi sto preparando con molta attenzione. La prendo giorno per giorno, contento di giocare contro gli sfidanti del mio girone, giocatori di tale livello è una extra motivazione a trovare soluzioni ogni giorno".