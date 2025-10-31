Sinner, "Non penso al numero 1, si va giorno per giorno"

"Adesso non penso alla classifica. Sono conseguenze di come uno gioca: si va giorno per giorno. Ci sono sfide difficili che mi aspettano ma quello che succede, succede. E' una stagione lunga con bellissimi risultati e nessuno di questi si deve dare per scontato. Sono contento della situazione nella quale mi trovo". Lo afferma Jannik Sinner al termine dell'incontro vinto con Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi.

Con lo statunitense "è stata una partita davvero difficile - spiega l'altoatesino - Lo si sapeva già alla vigilia. A volte non c'è tanto controllo perché lui serve bene ma oggi penso di aver risposto bene. Ho giocato in modo solido ed aggressivo. Sono molto contento. Ora vediamo cosa succederà... la prossima partita sarà molto fisica".