Sinner, 'Parigi un posto straordinario per me, ottenuto tanto'

"E' più facile giocare che parlare in questo momento" ha detto Jannik Sinner al termine della finale persa dopo 5 set contro Carlos Alcaraz al Roland Garros. "Voglio ringraziare il mio team per avermi messo in condizione di giocare una partita del genere - ha detto l'italiano - abbiamo dato il massimo, abbiamo dato tutto". Sinner ha aggiunto che "Parigi è un posto straordinario per me, ho ottenuto tanto, è un torneo eccezionale".