Sinner 'partita durissima, felice di giocare un'altra finale'

"Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono moto soddisfatto". Jannik Sinner si gode l'ennesima finale della stagione: a Pechino, dopo aver battuto Alex De Minaur, tornerà in campo domani contro il vincente della seconda semifinale tra Tien e Medvedev, "E' stato un match equilibrato - ha sottolineato il n.2 del tennis mondiale - a volte lui serviva bene, ma oggi io ho servito molto bene, il servizio l'ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali. Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare e domani starò bene. In finale c'è più adrenalina e volonta di essere al meglio, è bello per me avere un altro buon risultato".