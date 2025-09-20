Sinner sbarca a Pechino, accoglienza da star per l'azzurro

Tifo da stadio per Jannik Sinner a Pechino. Il n.2 del tennis mondiale è stato accolto come una star al suo arrivo all'aeroporto cinese: regali e richieste di autografi e foto da parte dei tanti tifosi che lo attendevano nello scalo della capitale asiatica dove l'azzurro prenderà parte all'ATP 500 in programma dal 25 settembre al 1° ottobre.

Torneo che segna il ritorno in campo di Sinner dopo la sconfitta nella finale degli Us Open e l'addio al trono mondiale. Con Sinner all'arrivo, insieme al manager-amico Alex Vittur, c'era anche il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff, che - anche se manca ancora l'ufficialità - dovrebbe completare lo staff del tennista.