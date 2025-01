Sinner Sinner "è ultima stagione Cahill, poi vediamo"

"Questa e' l'ultima stagione da coach di Darren Cahill". Jannik Sinner sorprende tutti, dopo aver vinto nel secondo turno degli Australian Open. "Lo aveva detto lui in un'intervista, non è una novità - ha aggiunto, ai microfoni di Eurosport, il n.mondiale, tradendo un certo imarazzo - Poi vediamo". Sinner e' allenato da Cahill, in coppia con Simone Vagnozzi, da quasi tre anni; il coach australiano ad ottobre festeggerà i 60 anni.