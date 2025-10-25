Sinner "soddisfatto di tanti piccoli cambiamenti"

"Ho fatto tanti piccoli cambiamenti, però sono soddisfatto di come ho gestito. Mentalmente sono contento della performance e di essere in finale". Jannik Sinner è sorridente dopo la semifinale vinta contro Alex De Minaur al torneo Atp 500 di Vienna.

"Sono stanco? Un po' di energie le ho spese anche perché le aspettative della gente e anche da parte mie sono alte. Cerco sempre di giocare al meglio che posso. Non è stato facile, spero di recuperare al meglio per domani. Sarà una partita difficile. Speriamo in una bella finale", ha concluso l'italiano.