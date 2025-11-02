Sinner, 'sono contento, è stato un anno incredibile'

"Sono molto contento. E' stata una finale intensa, sapevamo tutti e due cosa c'era in palio. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi, ho cercato di migliorarmi come giocatore. E' stato un anno incredibile": così Jannik Sinner commenta la vittoria nel Masters 1000 di Parigi e il ritorno al n.1 della classifica Atp.

"E' stata una partita molto difficile - ha aggiunto riferendosi alla finale con Felix Auger-Aliassime - devi cercare di utilizzare le chance che hai, sono estremamente soddisfatto. Sono contento di come ho giocato il tie break, adesso vediamo cosa facciamo a Torino".